Allemagne-Le PIB stagne au T3 avec la baisse des exportations

(Actualisé avec détails, chômage)

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a stagné au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, soulignant les difficultés rencontrées par la première économie européenne pour retrouver son élan dans un contexte de baisse des exportations.

Cette stagnation est conforme aux prévisions, selon les données préliminaires publiées jeudi par l'office des statistiques, après une contraction de 0,3% de l'économie au trimestre précédent, la faiblesse de la demande mondiale et les droits de douane américains ayant pesé sur les exportations.

Dans le même temps, le nombre de chômeurs en Allemagne a légèrement diminué en octobre, de manière inattendue, selon les chiffres

publiés jeudi

par l'agence pour l'emploi.

La directrice de l'agence pour l'emploi, Andrea Nahles, a toutefois mis en garde contre un optimisme excessif, affirmant que la croissance de l'emploi restait faible. "Dans l'ensemble, la reprise automnale a été jusqu'à présent timide", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

