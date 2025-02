Allemagne : le PIB se replie au quatrième trimestre 2024

(AOF) - Le PIB Allemand a reculé de 0,2% au quatrième trimestre 2024, en rythme trimestriel, comme attendu, après une hausse de 0,1% au trimestre précédent, selon Destatis. L'Office fédéral de la statistique a confirmé sa première estimation de janvier. Sur ce dernier trimestre 2024, en rythme annuel, il a reculé de 0,2% comme anticipé après un repli de 0,3% au troisième trimestre 2024. L'industrie manufacturière a connu une contraction de 0,6%, soit la septième baisse consécutive.

Des baisses substantielles de la production ont été particulièrement enregistrées dans la fabrication de machines et d'équipements et dans la fabrication de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques.

Le secteur de la construction a connu une nouvelle baisse de production : - 0,9%.

Les investissements ont baissé de 2,7% au quatrième trimestre 2024, après correction des variations de prix.