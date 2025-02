Allemagne: le PIB s'est bien contracté de 0,2% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - L'économie allemande s'est de nouveau contractée en 2024, victime des difficultés prolongées de son secteur industriel et des coûts élevés de l'énergie, même si elle a réussi à éviter une récession en fin d'année.



Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe a reculé de 0,2% sur l'année écoulée, selon des chiffres confirmés mardi par l'Office fédéral de la statistique.



Sur le dernier trimestre de 2024, l'économie allemande a reculé de 0,2% par rapport au trimestre précédent, d'après des données corrigées des variations saisonnières.



Le pays a toutefois évité une récession technique, définie comme deux trimestres consécutifs de contraction, puisque le PIB avait timidement rebondi de 0,1% au troisième trimestre.



Dans ce contexte maussade, les analystes espèrent que l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement suite aux élections législatives de dimanche va permettre une inflexion dans la politique économique allemande, peut-être via une réforme du frein à l'endettement qui limite actuellement les dépenses budgétaires susceptibles de relancer la croissance.



Pour 2025, le consensus table sur un léger redressement de l'activité, avec une croissance attendue autour de 0,2% sur l'année.





