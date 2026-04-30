Allemagne-Le PIB progresse de 0,3% au T1, plus que prévu

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé plus qu'attendu au premier trimestre malgré le choc géopolitique de la guerre en Iran, tiré par la consommation des ménages et les dépenses publiques.

Le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,3% au cours de la période allant de janvier à fin mars par rapport au trimestre précédent, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% sur la période après +0,3% au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)