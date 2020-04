Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le PIB pourrait se contracter plus que durant la crise financière-ministre Reuters • 02/04/2020 à 14:34









BERLIN, 2 avril (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne pourrait se contracter davantage cette année que durant la crise financière de 2008-2009, a déclaré jeudi le ministre allemand de l'Economie. Peter Altmaier estime que la contraction pourrait dépasser 8% pendant plusieurs mois alors que l'économie était encore solide en janvier et février, avant que l'Allemagne n'adopte des mesures de restrictions de l'activité pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. "Nous nous attendons à ce qu'au cours de certains mois du premier semestre, l'économie se contracte de plus de 8%", a-t-il déclaré. (Michelle Martin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

