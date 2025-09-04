 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Le PIB ne progressera que marginalement en 2025 - instituts
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:59

(Actualisé avec les prévisions de l'institut Ifo)

L'économie allemande devrait connaître une croissance marginale cette année après deux années de contraction, selon les prévisions publiées jeudi par l'institut allemand d'études économiques (IfW) et l'institut Ifo.

Selon le premier, le produit intérieur brut (PIB) ne devrait augmenter que de 0,1% en 2025 malgré un regain de confiance grâce aux perspectives de hausse des dépenses publiques, la politique commerciale américaine restant un vent contraire.

La première économie de la zone euro a du mal à retrouver son élan après deux années de contraction, touchée par la faiblesse de la demande mondiale, les coûts élevés de l'énergie et une baisse de la production industrielle.

Berlin est prêt à allouer des fonds publics qui seront disponibles à partir de cette même année, ce qui pourrait soutenir la croissance de 2026 d'environ 0,6 point de pourcentage et ajouter une impulsion d'environ la moitié en 2027.

Le PIB devrait ainsi augmenter de 1,3% en 2026 et de 1,2% en 2027, selon l'IfW.

Avec l'amélioration de l'activité, le taux de chômage devrait tomber à 5,8% en 2027, contre 6,3% cette année, tandis que le déficit budgétaire s'amplifiera, passant de 2% du PIB en 2024 à 3,5% en 2027.

L'institut Ifo a pour sa part abaissé sa prévision de croissance économique, avertissant que sans mesures crédibles, la plus grande économie européenne risquait de connaître plusieurs années supplémentaires de stagnation.

Il prévoit une croissance du PIB de 0,2% en 2025 et de 1,3% en 2026, soit une baisse de 0,1 et 0,2 point de pourcentage par rapport à ses estimations précédentes.

Pour 2027, la croissance de devrait atteindre 1,6%.

Les droits de douane américains continuent de peser lourdement sur l'économie, a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'institut allemand.

"Si la politique économique reste au point mort, l'Allemagne risque de connaître plusieurs années supplémentaires de paralysie économique et d'érosion de son attractivité en tant que site d'implantation pour les entreprises", a-t-il souligné.

(Reportage Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

