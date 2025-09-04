Allemagne-Le PIB ne progressera que de 0,1% en 2025 - IfW

L'économie allemande devrait connaître une croissance marginale cette année malgré un regain de confiance, avec un produit intérieur brut (PIB) qui devrait augmenter de 0,1% après deux années de contraction, selon les prévisions publiées par l'institut allemand d'études économiques (IfW).

Les attentes des entreprises se sont améliorées grâce aux perspectives de hausse des dépenses publiques, mais la politique commerciale américaine reste un vent contraire, a déclaré jeudi l'IfW.

Berlin est prêt à allouer des fonds publics qui seront disponibles à partir de cette même année, ce qui pourrait soutenir la croissance de 2026 d'environ 0,6 point de pourcentage et ajouter une impulsion d'environ la moitié en 2027.

Le PIB devrait ainsi augmenter de 1,3% en 2026 et de 1,2% en 2027, selon l'IfW.

Avec l'amélioration de l'activité, le taux de chômage devrait tomber à 5,8% en 2027, contre 6,3% cette année, tandis que le déficit budgétaire s'amplifiera, passant de 2% du PIB en 2024 à 3,5% en 2027.

