Allemagne: le PIB a stagné au troisième trimestre
Le PIB de la première économie d'Europe est demeuré inchangé sur la période allant de juillet à septembre en comparaison des trois mois précédents, contre une baisse de 0,2% au deuxième trimestre, révisée après une précédente lecture de -0,3%, ce qui faisait suite à deux trimestres consécutifs de croissance
Sur un an, la croissance ressort à 0,3%.
En dépit de ces performances maussades, les analystes prévoient une légère accélération de l'activité à la fin de l'année, sous l'effet des mesures de soutien à l'investissement public et privé mises en oeuvre par le gouvernement.
Au final, le PIB allemand devrait ainsi afficher une petite croissance de 0,3% cette année, après un repli de 0,5% l'an dernier, et avant un rebond plus marqué de la croissance, attendue autour de 1,4% l'an prochain.
Et si le chômage a diminué en octobre, selon des chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral du travail, la croissance de l'emploi reste faible et la demande de nouveaux employés peu élevée, souligne dans un communiqué l'agence gouvernementale.
Le nombre de chômeurs a diminué de 44.000 à 2,91 millions sur le mois qui s'achève, mais ce chiffre exprimé en données ajustées des variations saisonnières est resté quasiment inchangé par rapport au mois précédent (-1000).
Quant au taux de chômage, il a certes baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,2%, mais il affiche encore une augmentation de 0,2 point de pourcentage par rapport à octobre 2024.
