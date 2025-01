Allemagne : le patronat s'attend à un nouveau recul du PIB en 2025

(AOF) - La Fédération des industries allemandes (BDI) s'attend à une baisse de la production de 0,1% en 2025, tandis que la zone euro connaîtra une croissance de 1,1% et l'économie mondiale de 3,2%. "Cela signifie que l’Allemagne reste l’une des économies les plus en retard", affirme le président du BDI, Peter Leibinger, élu fin 2024. "La situation est très grave", juge-t-il. "La croissance industrielle en particulier a subi une rupture structurelle. C’est une crise économique profonde, "d'origine locale et résultant d'une faiblesse structurelle" du pays.

Le PIB allemand a déjà reculé de 0,2% en 2024 après un repli de 0,3% en 2023, selon les données de Destatis, l'Office fédéral de la statistique.

"Pendant des années, les gouvernements ont reporté d'importantes réformes, freiné les investissements et se sont contentés du statu quo", dénonce Peter Leibinger A l'approche des élections législatives du 23 février.

" Il est urgent d'investir dans des infrastructures modernes, dans la transformation et la résilience de notre économie. " Le BDI plaide en faveur d'une réduction de la bureaucratie, d'une baisse des prix de l'énergie, d'investissements dans les infrastructures et d'une stratégie claire pour renforcer l'innovation et la recherche.