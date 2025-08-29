Allemagne-Le nombre de chômeurs dépasse la barre des 3 millions

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a passé la barre des trois millions pour la première fois en dix ans, selon les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail, alors que le marché du travail outre-Rhin est sous pression après deux années de contraction économique.

Le seuil des trois millions a été atteint en termes non corrigés des variations saisonnières, avec une augmentation du nombre de chômeurs de 46.000.

Cependant, le nombre de chômeurs corrigés des variations saisonnières a diminué de 9.000 pour atteindre 2,96 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 10.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3%, conformément aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

"Le marché du travail reste marqué par le ralentissement

économique de ces dernières années, mais les premiers signes de stabilisation se font sentir", a déclaré Andrea Nahles, directrice de l'Office fédéral du travail.

Cette baisse inattendue survient alors que l'Allemagne est confrontée à une faiblesse économique persistante.

Les droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump pourraient mettre l'économie sur la voie d'une troisième année sans croissance, une première dans l'histoire allemande.

Malgré une amélioration mensuelle, le chômage reste élevé par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Selon une enquête de l'institut Ifo, l'emploi a légèrement baissé en août, passant de 94,0 points en juillet à 93,8 points.

"Le marché du travail est toujours en crise", selon Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo.

"La stagnation économique incite les entreprises à faire preuve de prudence en matière de planification du personnel", ajoute-t-il.

(Rédigé par Holger Hansen et Friederike Heine, version française Etienne Breban et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)