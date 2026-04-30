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Allemagne-Le nombre de chômeurs augmente plus que prévu en avril
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 10:13

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en avril, montrent les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 20.000 pour atteindre 3,006 millions en avril. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 4.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable en avril, à 6,4%, alors que les analystes tablaient sur un ralentissement à +6,3%.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

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