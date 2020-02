Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le moral des ménages se dégrade avec le coronavirus Reuters • 20/02/2020 à 08:49









BERLIN, 20 février (Reuters) - Le moral des consommateurs allemands s'est légèrement détérioré en février, montre l'enquête mensuelle de l'institut GfK, avec les craintes que l'épidémie de coronavirus ne vienne accélérer le ralentissement en cours de la première économie de la zone euro. L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête auprès de 2.000 personnes, a reculé à 9,8 ce mois-ci après 9,9 en janvier. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stabilité de l'indice. "L'épidémie de coronavirus a sans aucun doute contribué aux incertitudes parmi les consommateurs", a expliqué Rolf Bürkl, chercheur chez GfK. Le sous-indicateur mesurant leur perspectives concernant l'évolution de leurs revenus a également reculé. (Riham Alkousaa, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

