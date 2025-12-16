 Aller au contenu principal
Allemagne: le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en décembre (ZEW)
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:22

Le sentiment des investisseurs et des analystes financiers allemands s'est amélioré plus fortement que prévu en décembre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice mesurant leurs attentes est ainsi remonté à 45,8 ce mois-ci contre 38,5 en novembre alors que les économistes l'attendaient à 39.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle s'est quant à lui détérioré à -81, contre -78,7 en novembre, là où le consensus prévoyait en moyenne -79.

Cité dans un communiqué, le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, salue des perspectives qui deviennent plus optimistes.

"Après trois années de stagnation économique, les chances d'un redressement sont réelles, et cela se reflète dans le moral des acteurs économiques", souligne-t-il.

"La politique budgétaire expansionniste va apporter un nouvel élan à l'économie allemande", ajoute-t-il, tout en précisant que cette reprise demeure "fragile".

