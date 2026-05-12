Allemagne-Le moral des investisseurs s'améliore de façon inattendue en mai

Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en mai, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à -10,2 ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur une nouvelle dégradation à -19,8 après une chute à -17,2 points en avril.

Ces données interviennent après deux mois consécutifs de forte baisse des prévisions économiques sur fond de guerre au Moyen-Orient.

"Les prévisions s'améliorent mais restent en territoire négatif", a déclaré Achim Wambach, président du ZEW.

"Les experts des marchés financiers espèrent que la guerre en Iran prendra bientôt fin. Néanmoins, la faiblesse de la production industrielle, la hausse des prix de l'énergie et un taux d'inflation dépassant la barre des 2% continuent de peser sur l'économie allemande", a-t-il ajouté.

La perception de la situation économique actuelle s'est pour sa part détériorée, passant de -73,7 points en avril à -77,8 ce mois-ci, en ligne avec les prévisions.

(Reportage Linda Pasquini, version française Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)