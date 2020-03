Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le moral des entrepreneurs au plus bas, récession en vue Reuters • 19/03/2020 à 11:18









BERLIN, 19 mars (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands a chuté en mars à son plus bas niveau depuis 2009, selon l'enquête de l'institut Ifo publiée jeudi, ce qui suggère que la première économie de la zone euro est en passe de tomber en récession en raison de la pandémie de coronavirus. L'indice Ifo mesurant le climat des affaires a chuté à 87,7 ce mois-ci contre 96,0 en février. "Cela correspond à la plus forte baisse depuis 1991 et fait retomber l'indice à son plus bas niveau depuis août 2009", a déclaré le président de l'institut Clemens Fuest, précisant que les attentes sur l'activité s'étaient dégradées comme jamais auparavant. Il a ajouté que l'économie allemande pourrait chuter jusqu'à 6% cette année en cas de perturbations majeures de la production. "Nous envisageons deux scénarios aujourd'hui. Un scénario très, très favorable qui aurait pour conséquence une contraction de l'économie de 1,5% en 2020", a expliqué Clemens Fuest. "Nous avons un second scénario avec des perturbations majeures de la production, ce qui conduirait à une contraction de l'économie de 6% en 2020", a-t-il dit. Séparément, l'institut DIW a indiqué jeudi que la pandémie de coronavirus impacterait de façon importante l'économie allemande sur les deux prochains trimestres au moins et dit s'attendre à une contraction de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) allemand en 2020. Le tableau de la statistique : (Paul Carrel, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.