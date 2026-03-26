Allemagne-Le moral des consommateurs devrait se dégrader en avril - GfK

Le moral des consommateurs allemands devrait se détériorer à l'approche du mois d'avril, les ménages se préparant à une hausse des prix de l'énergie, alimentée par la guerre en Iran, qui risque de raviver l'inflation et de freiner la reprise dans la première économie d'Europe, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a reculé de 3,2 points, à -28,0 en avril.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à -27,0.

L'indice mesurant les attentes des consommateurs en matière de revenus a chuté en territoire négatif avec la crainte que l'inflation ne ronge leur pouvoir d'achat.

Celui mesurant leurs anticipations économiques est tombé à son niveau le plus bas depuis décembre 2022.

L'enquête montre que de nombreux consommateurs redoutent que la reprise naissante en Allemagne ne soit compromise, surtout si le conflit venait à s'éterniser.

"D'après une récente étude de NIM, 60% des Allemands estiment que les prix du pétrole, du gaz et de l'essence resteront élevés à long terme. Cela a naturellement un impact négatif sur le moral des consommateurs", note Rolf Bürkl, analyste sur la consommation chez NIM.

La propension à acheter et à épargner des consommateurs ne traduit pas encore l'impact de la crise au Moyen-Orient, a-t-il toutefois ajouté.

Cette propension à acheter n'a baissé que de 1,6 point, passant de -9,3 en mars à -10,9 en avril, tandis que celle à épargner a perdu 0,4 point, pour se stabiliser à 18,5 points, ce qui reste un niveau très élevé.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)