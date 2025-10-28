Allemagne-Le moral des consommateurs devrait encore se dégrader en novembre - GfK

Le moral des consommateurs allemands devrait continuer à se dégrader en novembre, plombé par la perspective d'une forte baisse des revenus des ménages, montre une enquête publiée mardi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), est tombé à -24,1 points en novembre, contre -22,5 points en octobre (chiffre révisé de -22,3).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à -22,0.

Cette baisse est principalement liée à un dégradation des perspectives en termes de revenus, qui ont perdu près de 13 points à 2,3 points, le niveau le plus bas depuis mars 2025. Ce repli contraste avec la forte hausse enregistrée le mois précédent.

"Les tensions géopolitiques persistantes, les craintes renouvelées d'inflation et les inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l'emploi réduisent les espoirs d'une reprise à court terme du moral des consommateurs", commente Rolf Bürkl, analyste sur la consommation chez NIM.

En revanche, les perspectives économiques se sont améliorées pour la première fois en quatre mois, gagnant 2,2 points à 0,8 point, tandis que les intentions d'achat se sont légèrement redressées pour atteindre -9,3 points, après -11,6 points en octobre.

L'amélioration de ces deux sous-indicateurs reste toutefois modérée, tandis les prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie continuent à peser sur le comportement d'achat des consommateurs.

Leurs intentions en termes d'épargne a reculé à 15,8 points, contre 16,1 points un mois plus tôt.

NOV. 2025 OCT. 2025 OCT. 2024

Moral des consommateurs -24,1 -22,5 -21,0

Composantes du climat de la OCT. 2025 SEP. 2025 OCT. 2024

consommation

- perspectives économiques 0,8 -1,4 0,2

- perspectives en matière de 2,3 15,1 13,7

revenus

- intentions d'achat -9,3 -11,6 -4,7

- intentions d'épargne 15,8 16,1 7,2

L'enquête s'est déroulée du 2 au 13 octobre 2025.

Un indicateur supérieur à zéro indique une croissance de la consommation privée d'une année sur l'autre. Une valeur inférieure à zéro indique une baisse par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon GfK, une variation d'un point de l'indicateur correspond à une variation de 0,1% de la consommation privée en rythme annuel.

(Rédigé par Friederike Heine, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)