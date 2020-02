Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le ministre-président de Thuringe demande la dissolution de l'assemblée locale Reuters • 06/02/2020 à 14:39









BERLIN, 6 février (Reuters) - Thomas Kemmerich, membre du Parti libéral-démocrate allemand (FDP) élu mercredi à la tête du Land de Thuringe avec les voix de l'extrême droite, a annoncé jeudi que sa formation allait demander la dissolution de l'assemblée régionale. Selon la presse, Thomas Kemmerich s'apprête à présenter sa démission. La chancelière Angela Merkel, dont le parti a également voté pour lui, a condamné son élection, qui a soulevé une vague d'indignation. Thomas Kemmerich est le premier ministre-président élu avec le soutien d'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et celui de l'Union chrétienne démocrate (CDU), alors que les grands partis allemands faisaient front commun contre l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. La dissolution doit être approuvée à la majorité qualifiée des deux tiers. (Holger Hansen, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.