Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le ministre de l'économie prévoit la reprise dès octobre Reuters • 05/07/2020 à 02:27









FRANCFORT, 5 juillet (Reuters) - La reprise de l'économie allemande après la pandémie de coronavirus pourrait débuter dès le mois d'octobre, selon les déclarations du ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, dans une interview parue dimanche dans le Bild am Sonntag. "Je suis certain que la baisse de notre économie peut être enrayée dès la fin des vacances d'été et qu'à partir d'octobre, la reprise s'amorcera en Allemagne", rapporte le journal allemand. Bien que l'économie allemande soit attendue en baisse de 6% en 2020, elle pourrait être en hausse de plus de 5% en 2021, a ajouté Altmaier. Le ministre a aussi déclaré que son objectif était de retrouver un taux d'emploi équivalent à celui en cours avant le début de la crise sanitaire d'ici 2022. Altmaier a aussi fait part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la pandémie aux Etats-Unis. "Une perte de contrôle de l'épidémie là-bas aurait des conséquences pour l'économie mondiale", a-t-il dit. (Vera Eckert; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.