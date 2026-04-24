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Allemagne: Le climat des affaires se dégrade plus que prévu en avril
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 11:51

Vue sur le quartier bancaire de Francfort

Vue sur le quartier bancaire de Francfort

Le ​moral des entrepreneurs allemands s'est ​dégradé plus ​que prévu ⁠en avril, ‌montre une enquête de ​l'institut ‌Ifo publiée ⁠vendredi.

Son indice du climat ⁠des ‌affaires ressort ⁠à ‌84,4, ⁠contre 86,3 (révisé) en ⁠mars, tandis ‌que les ​analystes ‌interrogés par Reuters prévoyaient ​une ⁠baisse à 85,5.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)

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