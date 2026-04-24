Allemagne: Le climat des affaires se dégrade plus que prévu en avril

Vue sur le quartier bancaire de Francfort
Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé plus que prévu en avril, montre une enquête de l'institut Ifo publiée vendredi.
Son indice du climat des affaires ressort à 84,4, contre 86,3 (révisé) en mars, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 85,5.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
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