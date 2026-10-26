information fournie par Reuters • 26/10/2026 à 10:11

Allemagne-Le climat des affaires s'est amélioré plus que prévu en octobre-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en octobre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 90,2, contre 89,9 en septembre (non révisé).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 90,0.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)