Allemagne-Le climat des affaires s'améliore en août-Ifo
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 10:05

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de façon inattendue en août, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

Son indice du climat des affaires a augmenté à 89,0 points en août, contre 88,6 en juillet.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une stagnation de l'indice à 88,6.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

