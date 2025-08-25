Allemagne-Le climat des affaires s'améliore en août-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de façon inattendue en août, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.
Son indice du climat des affaires a augmenté à 89,0 points en août, contre 88,6 en juillet.
Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une stagnation de l'indice à 88,6.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)
