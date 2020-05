Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le climat des affaires rebondit plus que prévu en mai-Ifo Reuters • 25/05/2020 à 10:37









BERLIN, 25 mai (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne a rebondi plus que prévu en mai après une chute record le mois précédent, les entreprises se montrant plus optimistes avec la levée progressive des mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. L'institut Ifo a annoncé lundi que son indice mesurant le climat des affaires avait progressé à 79,5 ce mois-ci après 74,2 (chiffre révisé de 74,3) en avril. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à 78,3. "Le moral des entreprises allemandes se reprend après le mois précédent catastrophique", a expliqué le président de l'Ifo Clemens Fuest dans un communiqué. "Les attentes pour les mois à venir se sont nettement améliorées." Selon l'économiste de l'Ifo Klaus Wohlrabe, l'économie allemande commence à voir le bout du tunnel avec la levée des mesures de confinement mais elle devrait connaître néanmoins une contraction à deux chiffres au deuxième trimestre, les carnets de commandes dans l'industrie des biens d'équipement restant très détériorés. (Joseph Nasr, avec Thomas Escritt, Blandine Hénault pour la version française, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.