Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-La vaccination contre le COVID-19 pourrait commencer début 2021 Reuters • 19/08/2020 à 09:34









BERLIN, 19 août (Reuters) - Le chef de l'autorité allemande chargé de la sécurité vaccinale a déclaré que certains groupes de personnes vivant en Allemagne pourraient être vaccinés, sous certaines conditions, contre le coronavirus au début de l'année prochaine. Plus d'une demi-douzaine de laboratoires pharmaceutiques à travers le monde mènent en ce moment des essais cliniques avancés auxquels participent des dizaines de milliers de volontaires, et plusieurs d'entre eux sauront d'ici à la fin de l'année si leurs vaccins contre le COVID-19 fonctionnent et sont sûrs. Klaus Cichutek, directeur de l'Institut Paul Ehrlich, a déclaré au groupe de média allemand Funke que les données des essais des phases I et II avaient montré que certains vaccins déclenchaient une réponse immunitaire contre le coronavirus. "Sur la base des assurances données par les fabricants, les premières doses seront disponibles [début 2021], conformément aux priorités fixées par le Comité permanent de la vaccination", a ajouté Klaus Cichutek, faisant référence à l'organisme en charge des recommandations pour l'utilisation des vaccins homologués en Allemagne. (Michelle Martin; Version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.91% MODERNA NASDAQ -3.91% PFIZER NYSE +0.05%