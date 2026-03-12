Allemagne-la reprise économique devrait se poursuivre malgré la guerre en Iran - instituts

(Actualisé tout au long avec précisions, prévisions des instituts IfW et RWI)

La reprise économique allemande ne ralentira que légèrement cette année, à condition que les prix de l'énergie, poussés à la hausse par la guerre en Iran, se stabilisent dans les mois à venir, ont déclaré jeudi trois instituts de recherche.

L'institut Ifo prévoit une croissance de 0,8% en 2026 dans la première économie de la zone euro, conformément à ses prévisions de décembre dernier, en partant du principe que la hausse des prix du pétrole et du gaz sera de courte durée.

La croissance devrait ensuite s'accélérer pour atteindre 1,2% l'année prochaine grâce à la reprise économique prévue, selon l'Ifo.

L'Allemagne a connu en 2026 sa première année de croissance en trois exercices, avec une progression de 0,2% du produit intérieur brut (PIB), grâce à l'amélioration de la confiance des consommateurs, favorisée par une forte augmentation des dépenses publiques.

"Malgré le choc des prix de l'énergie, la reprise en Allemagne devrait se poursuivre tout au long de cette année", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Ifo.

Il a souligné que l'augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures, la transition énergétique et la défense stimuleraient la demande.

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Le conflit au Moyen-Orient, qui affecte la production et le commerce du pétrole, maintient les prix du brut et du gaz à un niveau élevéet complique la tâche des prévisionnistes, alors que les craintes sur son impact sur l'activité économique et l'inflation restent vives.

Sans la guerre, l'Ifo aurait relevé ses prévisions pour 2026 à 1%, a-t-il dit.

La hausse des prix de l'énergie, si elle se prolonge, pourrait amputer de 0,2 point de pourcentage la prévision de croissance de l'institut, l'inflation devant culminer quant à elle à un peu moins de 3%, a-t-il ajouté.

Cet effet se prolongerait jusqu'en 2027, avec une croissance de seulement 0,8% dans ce scénario.

L'institut IfW a pour sa part revu à la baisse de 0,2 point de pourcentage sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,8%, en partant également d'un scénario dans lequel la hausse des prix de l'énergie serait de courte durée.

L'IfW a toutefois relevé son estimation de croissance pour l'année prochaine de 1,3% à 1,4%.

L'institut RWI a quant à lui abaissé ses prévisions de croissance de l'économie allemande pour cette année de 0,1 point, à 0,9%, et a réduit ses perspectives pour 2027 de 0,2 point, à 1,2%.

"La guerre en Iran montre à quel point l'économie allemande reste vulnérable en raison de sa dépendance énergétique", a déclaré Torsten Schmidt, responsable des prévisions chez RWI.

Les trois instituts de recherche économique prévoient une hausse de l'inflation d'au moins 2,5% cette année, avant un nouveau ralentissement en 2027.

(Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)