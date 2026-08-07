Allemagne-La production industrielle progresse plus que prévu en juin

La production industrielle allemande a progressé de 0,2% en juin, plus que prévu, par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% de la production industrielle allemande, après une hausse de 0,7% (révisé de +0,9%) en mai.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)