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Allemagne-La production industrielle progresse plus que prévu en juin
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:14
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La production industrielle allemande a progressé de 0,2% en juin, plus que prévu, par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% de la production industrielle allemande, après une hausse de 0,7% (révisé de +0,9%) en mai.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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