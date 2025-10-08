Allemagne-La production industrielle accuse sa plus forte baisse depuis plus de trois ans

(Actualisé avec contexte, commentaires d'analystes, données trimestrielle et du secteur automobile)

La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 1% de la production industrielle allemande, après une progression de 1,3% en juillet.

La comparaison d'un trimestre à l'autre, moins volatile, a quant à elle montré que la production était inférieure de 1,3% en juin-août par rapport aux trois mois précédents.

La production de l'industrie automobile, la plus importante branche industrielle allemande, a chuté de 18,5% en août par rapport au mois précédent, en raison des fermetures estivales des usines et des changements de production, a déclaré l'Office fédéral de la statistique.

La demande des États-Unis, principal partenaire commercial de l'Allemagne, a également ralenti après plusieurs mois d'achats anticipés en prévision des droits de douane du président américain Donald Trump.

"Même si certains facteurs ponctuels peuvent entrer en jeu, nous craignons que la forte baisse de la production industrielle ne reflète également dans un large spectre la fin de l'anticipation des mesures douanières aux États-Unis", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING.

Selon lui, les chiffres "extrêmement décevants" de la production industrielle en août augmentent le risque d'un nouveau trimestre de contraction de l'économie allemande.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a reculé de 0,3% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent.

