 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 218,81
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne-La pénurie de composants électroniques s'intensifie en octobre, selon l'Ifo
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:37

La pénurie de matériaux pour les fabricants allemands de produits électroniques et optiques s'est aggravée en octobre, en raison d'un renforcement des contrôles sur les terres rares, a déclaré mercredi l'institut économique Ifo.

Les terres rares, essentielles à la production de semi-conducteurs, de capteurs et d'autres composants de pointe, sont de plus en plus soumises à des restrictions commerciales, en particulier de la part de la Chine, qui domine l'offre mondiale.

En Allemagne, quelque 10,4% des entreprises du secteur en question ont signalé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en octobre, contre 7% en juillet et 3,8% en avril, a indiqué l'institut.

"Les mécanismes de contrôle et les restrictions commerciales pour les terres rares font des ravages", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des études de l'Ifo.

"Si cette tendance se poursuit et s'aggrave, elle aura également un impact négatif sur la croissance économique", a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble du secteur manufacturier, seules 5,5% des entreprises ont signalé des problèmes d'approvisionnement, selon l'Ifo.

L'industrie allemande a été confrontée à de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les responsables politiques européens tentent de réduire la dépendance à l'égard des matières premières essentielles en diversifiant les chaînes d'approvisionnement et en stimulant la production nationale de terres rares, mais ces mesures demandent du temps.

(Rédigé par Madeline Chambers ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Des militaires américains à Frecăţei, en Roumanie, le 13 juin 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Otan : les États-Unis vont réduire leur présence en Europe de l'Est, annonce la Roumanie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.10.2025 11:43 

    Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite

  • Theo Francken à son arrivée à une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne, à Copenhague
    La Belgique enquête sur des drones détectés au-dessus d'une base militaire
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:43 

    La Belgique a ouvert une enquête après deux observations de drones au-dessus d'une base militaire dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Theo Francken. Theo Francken a indiqué sur X que des gardes de la caserne de Marche-en-Famenne ... Lire la suite

  • Des femmes palestiniennes pleurent sur les dépouilles de deux enfants tués dans une frappe israélienne à Khan Younès, le 29 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    A Gaza, une nuit de bombardements sur des habitants qui essayaient de reconstruire leur vie
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:38 

    Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank