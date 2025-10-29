Allemagne-La pénurie de composants électroniques s'intensifie en octobre, selon l'Ifo

La pénurie de matériaux pour les fabricants allemands de produits électroniques et optiques s'est aggravée en octobre, en raison d'un renforcement des contrôles sur les terres rares, a déclaré mercredi l'institut économique Ifo.

Les terres rares, essentielles à la production de semi-conducteurs, de capteurs et d'autres composants de pointe, sont de plus en plus soumises à des restrictions commerciales, en particulier de la part de la Chine, qui domine l'offre mondiale.

En Allemagne, quelque 10,4% des entreprises du secteur en question ont signalé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en octobre, contre 7% en juillet et 3,8% en avril, a indiqué l'institut.

"Les mécanismes de contrôle et les restrictions commerciales pour les terres rares font des ravages", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des études de l'Ifo.

"Si cette tendance se poursuit et s'aggrave, elle aura également un impact négatif sur la croissance économique", a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble du secteur manufacturier, seules 5,5% des entreprises ont signalé des problèmes d'approvisionnement, selon l'Ifo.

L'industrie allemande a été confrontée à de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les responsables politiques européens tentent de réduire la dépendance à l'égard des matières premières essentielles en diversifiant les chaînes d'approvisionnement et en stimulant la production nationale de terres rares, mais ces mesures demandent du temps.

