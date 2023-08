Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation ralentit comme prévu en août information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne a légèrement ralenti au mois d'août, comme l'anticipaient les économistes, à en croire la première estimation publiée ce mercredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



L'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 0,4% sur un mois, soit 6,4% sur un an contre 6,5% en juillet, conformément aux anticipations des analystes.



Calculé aux normes nationales, l'indice des prix à la consommation ressort à 6,1% en rythme annuel, à comparer avec +6,2% au mois de juillet.



Les chiffres publiés par Destatis suggèrent que la remontée des coûts de l'énergie (+8,3% en août, contre +5,9% en juillet) a été plus que compensée par la décélération de la progression des prix des produits alimentaires (+9% au lieu de 11% en juillet), qui a largement contribué à ce ralentissement.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.