Allemagne: l'inflation plus forte que prévu en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, a augmenté plus rapidement que prévu en décembre, montrent les données préliminaires dévoilées ce lundi par l'Office fédéral de la statistique.



L'indice des prix à la consommation, dans sa version IPCH, qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, est ressorti à 2,9% sur un an le mois dernier en Allemagne, alors que le consensus visait 2,6% après 2,4% en novembre.



L'inflation calculée aux normes allemandes affiche quant à elle une augmentation de 2,6% sur un an, après s'être établie à 2,2% en novembre et 2% en octobre.



Au-delà du moindre repli des prix de l'énergie (-1,7% contre -3,7% en novembre), ce redressement s'explique par la hausse des prix alimentaires (+2% contre 1,8% le mois précédent).



Le taux d'inflation hors alimentation et énergie, souvent appelé inflation sous-jacente, devrait quant à lui atteindre 3,1% en décembre, à comparer avec 3% en novembre.





