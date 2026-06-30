Allemagne : l'inflation moins élevée que prévu

Selon des données préliminaires de juin, l'inflation allemande a diminué de 0,3%, alors que les analystes prévoyaient une certaine stabilité, après une baisse de 0,2% en mai.

En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation affiche une hausse de 2,3%, contre 2,6% attendu et 2,6% un mois plus tôt.

Destatis, l'office allemand de la statistique, précise que les prix de l'énergie devraient progresser de 3,4% sur un an, signalant une poursuite du ralentissement après 6,6% en mai et 10,1% en avril.