Allemagne-L'inflation IPCH s'accélère à 2,8% sur un an en mars

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,8% sur un an en mars, montrent les données préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Cette hausse ressort en ligne avec les estimations des analystes et intervient après une progression de 2% en février.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à 1,2% ce mois-ci, comme prévu par les analystes, après un gain de 0,4% en février

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)