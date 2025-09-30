 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : l'inflation en rythme annuel progresse plus que prévu
information fournie par AOF 30/09/2025 à 16:23

(AOF) - Selon des données préliminaires de Destatis, l’office statistique allemand, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en septembre, conformément aux prévisions, après une hausse de 0,1 % en août. En rythme annuel, la progression a atteint 2,4 %, soit 0,1 point de plus que prévu, après +2,2 % en août. En données annuelles, il s’agit de la plus forte hausse depuis le mois de décembre 2024.

Parallèlement, l'indice des prix à la consommation harmonisé a quant à lui connu une accélération supérieure aux attentes en septembre avec une progression de 0,2 %, là où les analystes tablaient sur +0,1 % et contre un précédent à +0,1 %. En rythme annuel, toujours en données harmonisées, l'accélération de l'inflation s'est élevée à 2,4 %, soit 0,2 point de plus que prévu, après +2,1 % en août. Cette hausse de 2,4 % est la plus importante depuis février 2025.

Inflation
