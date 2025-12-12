 Aller au contenu principal
Allemagne : l'inflation en ligne avec les attentes en novembre
information fournie par AOF 12/12/2025 à 08:06

(AOF) - En Allemagne, l’indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% en novembre, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 0,3% en octobre. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,3% conformément aux prévisions après 2,3% le mois précédent.

Inflation
