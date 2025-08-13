 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : l'inflation en ligne avec les attentes en juillet
information fournie par AOF 13/08/2025 à 08:09

(AOF) - En Allemagne, l’indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté en juillet de 0,3% comme attendu. En juin, il était resté stable. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2%, comme prévu et en juin. L'IPCH est ressorti en rythme mensuel à 0,4% comme attendu, après +0,1% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,8% comme attendu par les économistes et après une hausse de 2% en juin.

Inflation
