Allemagne : l'inflation en ligne avec les attentes en août

(AOF) - En Allemagne, l’indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté de 0,1% en août, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juillet. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,2%, conforme au consensus après 2% en juillet. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 0,1% conformément aux attentes après une hausse de 0,4% en juillet. En rythme annuel, elle est ressortie à 2,1% comme attendu par les économistes et après une hausse de 1,8% en juillet.