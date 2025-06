Allemagne: l'inflation confirmée à 2,1% sur un an en mai information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 2,1% en mai en Allemagne en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.



D'un mois sur l'autre, l'inflation a également été confirmée à +0,1% selon les données publiées ce matin par Destatis.



Pour mémoire, l'indice des prix à la consommation était déjà ressorti en hausse de 2,1% au mois d'avril, après des gains de 2,2% en mars et de 2,3% en janvier comme en février.



'Le taux d'inflation s'est stabilisé, principalement en raison du repli continu des coûts de l'énergie', explique Ruth Brand, la présidente de Destatis, qui souligne toutefois que les prix de l'alimentation et des services soutiennent toujours les tensions inflationnistes.



En données nationales, la hausse des prix à la consommation ressort également à 2,1% sur un an et de 0,2% d'un mois sur l'autre, conformément aux chiffres provisoires qui avaient été publiés le 30 mai.





