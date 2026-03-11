 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-L'inflation confirmée à 2,0% sur un an en février
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:09

L'inflation allemande a légèrement ralenti en février sur un an 2,0%, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, confirmant les données préliminaires publiées le mois dernier (+2,0%)

La hausse des prix à la consommation en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, s'élevait à 2,1% en rythme annuel en janvier.

Sur une base mensuelle, l'inflation est ressortie en hausse de 0,4% en février, comme anticipé par le consensus et après une contraction de 0,1% en janvier.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Afghans, quittant l'Iran, reviennent dans leur pays au poste-frontière d'Islam Qala, dans la province de Hérat, le 10 mars 2026 ( AFP / Mohsen KARIMI )
    Quitter l'Iran en guerre pour un pays en crise humanitaire: les Afghans sans "bon choix"
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:06 

    Sous une tempête de sable, le visage fatigué, des Afghans passent la frontière à Islam Qala (ouest). Ils quittent l'Iran secoué par une guerre "intense" et reviennent dans un Afghanistan en crise humanitaire où ils ne voient "aucune perspective". "J'ai été forcé ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 08:59 

    (Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 08:51 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite

  • Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2026
    Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2026
    information fournie par Boursorama 11.03.2026 08:41 

    L'année 2026 a démarré depuis moins de 3 mois mais elle a déjà été très fournie en événements sur les marchés et en dehors : opération au Venezuela, volatilité des marchés, nouvelles craintes sur les perspectives et les conséquences de l'IA et, depuis peu, un conflit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank