Allemagne-L'inflation confirmée à 2,0% sur un an en février

L'inflation allemande a légèrement ralenti en février sur un an 2,0%, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, confirmant les données préliminaires publiées le mois dernier (+2,0%)

La hausse des prix à la consommation en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, s'élevait à 2,1% en rythme annuel en janvier.

Sur une base mensuelle, l'inflation est ressortie en hausse de 0,4% en février, comme anticipé par le consensus et après une contraction de 0,1% en janvier.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)