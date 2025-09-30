 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : l'inflation accélèrerait en septembre
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 14:23

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, s'établirait à +2,4% en septembre 2025, selon l'estimation préliminaire de Destatis.

L'inflation accélèrerait ainsi par rapport au taux de +2,2% observé le mois précédent. En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,7% en août.

L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre se montrerait plus forte pour les prix des services (passés de +3,1 à +3,4%) que pour ceux des biens (passés de +1,3 à +1,4%).

