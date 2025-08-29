Allemagne: l'inflation accélère en août information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 14:23









(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, s'établirait à +2,2% en août 2025, selon l'estimation provisoire de Destatis.



Il s'inscrirait ainsi en hausse par rapport à celui de +2% observé en juillet. Hors alimentation et énergie (ou sous-jacente), l'inflation en rythme annuel s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, un taux stable par rapport au précédent.



Toujours en rythme annuel, une moindre baisse des prix de l'énergie et une hausse renforcée pour l'alimentation feraient s'accélérer l'inflation des biens à +1,3%, tandis que celle des services se maintiendrait à +3,1%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.