Allemagne: l'inflation a continué de ralentir en avril information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'inflation a poursuivi son ralentissement au mois d'avril en Allemagne, la baisse des coûts de l'énergie ayant plus que contrebalancé la hausse des prix alimentaires, selon des chiffres officiels publiés mercredi.



Le hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) calculé aux normes nationales a été confirmée à 2,1% en rythme annuel le mois dernier contre 2,2% en mars et 2,3% en janvier et février, indique ce matin Destatis.



D'après l'office fédéral de la statistique, la chute de 5,4% des prix de l'énergie d'une année sur l'autre a plus que compensé la progression de 2,8% des prix de l'alimentation, essentiellement due à la forte augmentation des prix des fruits et légumes.



Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes (HICP), les prix de détail ressortent en hausse de 2,2% en rythme annuel, comme annoncé en première estimation à la fin du mois d'avril.





