Allemagne : l'indice Zew meilleur que prévu en septembre

(AOF) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 37,3 en septembre, contre 25,3 attendu, après 34,7 en août.
