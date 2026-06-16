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Allemagne : l'indice ZEW fait mieux que prévu
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 11:17

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment économique s'est amélioré nettement plus que prévu en juin. Il est passé de -10,2 à 10,5 points, alors que les analystes tablaient sur une progression à -5,8 points. A 10,5 points, il ressort à son plus haut niveau depuis le mois de février 2026, juste avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

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