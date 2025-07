Allemagne : l'indice Ifo au plus haut depuis juin 2024

(AOF) - Au mois de juillet, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne s’est amélioré en passant de 88,4 à 88,6 points, son plus haut niveau depuis le mois de juin 2024. Toutefois, les analystes prévoyaient une hausse plus importante à 89 points. Dans le détail, l’institut de recherche économique qui publie cet indicateur précise que les entreprises se sont montrées légèrement plus satisfaites de leur activité actuelle, mais leurs attentes sont restées quasiment inchangées, principalement à cause de la faiblesse de la reprise économique outre-Rhin.

Dans le secteur manufacturier, une amélioration a été observée sur la situation actuelle des entreprises et sur leurs attentes. En revanche, la croissance des commandes est restée faible.

Au niveau des services, le climat s'est dégradé. La performance actuelle de l'activité a été jugée moins positivement et les attentes ont été également légèrement revues à la baisse.