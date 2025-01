Allemagne: l'Ifo remonte un peu, mais ne rassure pas information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en janvier, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, ce qui ne signifie pas pour autant que la première économie d'Europe est sortie de l'ornière.



Cet indicateur, calculé à partir d'un échantillon d'environ 9.000 entreprises, est ressorti à 85,1 ce mois-ci contre 84,7 en décembre, alors que les analystes l'attendaient inchangé.



'En dépit de la hausse de cet indicateur, l'économie allemande est clairement toujours à la peine', réagit Franziska Palmas, économiste chez Capital Economics.



'L'indice évolue encore à des niveaux très faibles en comparaison de ceux qui prévalaient avant la pandémie et est consistant, à première vue, avec une contraction marquée du PIB', prévient l'économiste.



Dans le détail, le sous-indice mesurant les conditions d'activité actuelles s'est amélioré, passant de 85,1 en décembre à 86,1 en janvier, tandis que la composante des anticipations s'est tassée de 84,4 à 84,2 d'un mois sur l'autre.



'Les entreprises continuent de se montrer pessimistes', résume l'Ifo dans son communiqué.





