Allemagne: l'humeur du consommateur peu changée à l'approche de Noël (GfK)
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 10:16
L'indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d'un échantillon de 2 000 individus, s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre.
En-dessous de zéro, cet indicateur témoigne d'une contraction de la consommation privée.
Si la propension des ménages à réaliser des achats s'améliore, leurs perspectives en termes de revenus tendent, elles, à se dégrader, révèle l'enquête.
'Avec la stabilisation de l'indice, le sentiment du consommateur s'établit quasiment au même niveau qu'il y a un an', souligne Rolf Bürkl, analyste au NIM.
'C'est plutôt une bonne nouvelle en vue la consommation pour la période de Noël', ajoute-t-il. 'Ces données montrent une certaine stabilisation de l'activité, avec des ménages dans le même état d'esprit qu'à la fin 2024'.
'D'un côté, cela montre que le sentiment des consommateurs tend à se stabiliser, mais de l'autre cela signifie aussi que les consommateurs n'envisagent pas de redressement de leur situation à court terme', conclut Rolf Bürkl.
