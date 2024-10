Allemagne: l'exécutif prévoit une baisse du PIB de 0,2% en 2024

(AOF) - Dans ses projections d'automne, le gouvernement allemand table sur une baisse de la PIB de 0,2% pour l'année en cours contre une précédente prévision d'une hausse de 0,3%. "L'économie allemande est actuellement de plus en plus affectée par des facteurs structurels résultant de l'évolution démographique, d'une position concurrentielle plus difficile et de la fragmentation géoéconomique", souligne le ministère allemand de l’Economie dans son communiqué.

Il accuse également "la faiblesse persistante de la demande intérieure et extérieure ainsi que la poursuite de la politique monétaire restrictive".