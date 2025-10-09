 Aller au contenu principal
Allemagne : l'excédent de la balance commercial supérieur aux attentes en août
information fournie par AOF 09/10/2025 à 08:28

(AOF) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,2 milliards d'euros en août alors que le consensus tablait sur 15,1 milliards d'euros. Il était de 14,7 milliards d'euros en juillet.

  • SCOR SE : Les résistances sont proches
    SCOR SE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 09.10.2025 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • L'année 2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré sur Terre, selon les données publiées jeudi par l'observatoire européen Copernicus ( AFP / Martin LELIEVRE )
    2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, selon Copernicus
    information fournie par AFP 09.10.2025 08:35 

    L'année 2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré sur Terre, avec des températures élevées près des pôles et en Europe de l'Est, selon les données publiées jeudi par l'observatoire européen Copernicus. De la même manière que juillet ... Lire la suite

  • Martin Sion, à Kourou, en mars 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Des fusées aux trains, le patron d'ArianeGroup Martin Sion va diriger Alstom
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.10.2025 08:28 

    L'actuel président exécutif d'ArianeGroup, Martin Sion, quittera au printemps ses fonctions dans le groupe qui produit la fusée européenne Ariane 6, pour diriger le constructeur ferroviaire Alstom , où il remplacera Henri Poupart-Lafarge, à ce poste depuis près ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 09.10.2025 08:11 

    (Actualisé avec Alten, Worldline, Suedzucker) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi ... Lire la suite

L'offre BoursoBank