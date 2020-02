Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-L'auteur présumé de la fusillade de Hanau retrouvé mort Reuters • 20/02/2020 à 05:54









BERLIN, 20 février (Reuters) - L'auteur présumé de la fusillade qui a fait huit morts mercredi soir près de Francfort a été retrouvé mort à son domicile, a annoncé jeudi la police allemande. Un second cadavre a été retrouvé au domicile du suspect, à Hanau, ville où l'attaque s'est produite, a précisé la police sur Twitter. "Il n'y a aucune indication que d'autres suspects étaient impliqués", a-t-elle déclaré. Des unités spéciales et un hélicoptère de la police ont mené une vaste opération de recherche après une double fusillade contre deux bars à chicha de la ville de Hanau qui a fait huit morts. On ne connaît pas pour l'heure le mobile de l'attaque. (Joseph Nasr; version française Jean Terzian)

