Allemagne : l'accélération de l'inflation confirmée pour avril
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 09:17
L'inflation allemande s'est ainsi de nouveau intensifiée, après avoir atteint 2,7% en mars 2026 contre 1,9% en février. Il faut remonter à janvier 2024 pour retrouver une hausse aussi forte des prix à la consommation outre-Rhin.
"L'inflation globale a accéléré dans le sillage des prix de l'énergie en raison de la guerre avec l'Iran. Les consommateurs ressentent particulièrement la pression persistante sur les prix liés aux carburants automobiles", explique Ruth Brand, présidente de Destatis.
En effet, les prix de l'énergie en Allemagne ont grimpé de 10,1% en avril en comparaison annuelle, entraînés par des bonds de 26,2% pour les carburants automobiles et de 55,1% pour le fioul domestique de chauffage.
En excluant l'énergie et l'alimentation (dont les prix ont progressé de 1,2% sur un an), les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 2,3% le mois dernier, avec notamment une augmentation de 2,8% des prix des services.
A lire aussi
-
La ville japonaise d'Hiroshima accueille à partir de mardi une conférence internationale du Traité sur l'Antarctique, qui protège depuis près de 70 ans cette immense étendue de glace au pôle sud, continent crucial pour la protection de la planète. Voici les principaux ... Lire la suite
-
La Commission européenne a annoncé lundi à l'AFP son intention d'inviter prochainement des responsables talibans à Bruxelles pour des discussions portant sur le renvoi de migrants vers l'Afghanistan. De sources proches du dossier, une lettre va être envoyée de ... Lire la suite
-
Au procès d'OpenAI en Californie, le patron de Microsoft, Satya Nadella, s'est dit lundi "très fier" d'avoir été le premier à miser des milliards, dès 2019, sur un laboratoire d'IA affichant une vocation philanthropique, sans nier que ce pari répondait avant tout ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir "choisi de mettre fin au silence" en lançant "200 drones" contre l'Ukraine dans la nuit, à l'issue d'une trêve de trois jours. De son côté, la Russie a dit avoir abattu une trentaine de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer